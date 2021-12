David Guetta, esibizione del DJ superstar al Louvre Abu Dhabi per Capodanno

ABU DHABI, UAE, 19 dicembre 2021 /PRNewswire/ — David Guetta, DJ e produttore di fama mondiale, insieme al Louvre Abu Dhabi hanno unito le forze per realizzare una produzione all’avanguardia per celebrare il Capodanno 2022 che unisce, ispira e dona energia alle persone di tutto il mondo.

I fan di tutto il mondo potranno seguire lo spettacolo online il 1° gennaio 2022, alle 12am Gulf Standard Time (ma anche il 31 dicembre 2021 alle 9 di sera ora italiana)

David Guetta si esibirà su un palco galleggiante costruito appositamente sulle acque che circondano il Louvre Abu Dhabi. Ambientato sullo sfondo dell’architettura iconica del museo, lo spettacolo sarà caratterizzato da musica e da un affascinante gioco di luci di altissimo livello. Integrando proiezioni di capolavori della collezione del Louvre Abu Dhabi, questa eccezionale performance celebrerà la visione dell’arte e della cultura del museo come fonte universale di gioia, comunione e consapevolezza.

Commentando questa collaborazione, Manuel Rabaté, Direttore del Louvre Abu Dhabi dichiara: “Siamo entusiasti di collaborare con David Guetta, un’icona della musica globale, che ha scelto il Louvre Abu Dhabi, il museo e le sue collezioni, simbolo di collegamento tra culture, come palcoscenico per un’emozionante performance di Capodanno per i fan di tutto il mondo. Questo evento testimonia l’impegno di Abu Dhabi a portare intrattenimento e cultura di livello internazionale nella nostra città, in linea con la visione di diventare un hub internazionale per le arti, la cultura e la creatività”.

Con il suo seguito globale e messaggi di gioia, speranza e ottimismo, la musica di David Guetta unisce le persone al di là della loro cultura o provenienza geografica, creando esperienze perfettamente in linea con i valori e la missione del Louvre Abu Dhabi.

La Superstar David Guetta ha affermato: “Il Louvre è uno dei luoghi più iconici nel mondo e sono così entusiasta di suonare nella controparte di Abu Dhabi questo Capodanno dopo il successo del mio livestreaming parigino lo scorso anno. È un onore essere invitato ed esibirsi qui; quest’anno siamo riusciti a realizzare ancora una volta questa produzione mondiale e sarà senz’altro uno spettacolo elettrizzante e una magnifica notte. Non vedo l’ora di collegarmi con tutti voi e celebrare insieme il nuovo anno”.

Formato da più di 500 luci posizionate intorno al palco galleggiante, alla cupola del Louvre Abu Dhabi e all’acqua circostante, questo spettacolo di luci includerà fiamme alte 20 metri che si scaglieranno contro il cielo notturno, perfettamente coreografate per accompagnare il DJ set.

