Daniele Bartocci vince il premio “Professionista dell’anno giornalismo sport & food” per le Fonti Awards 2021

Milano, 20 Dicembre 2021



– È stata celebrata lo scorso 25 novembre l’undicesima edizione del premio Le Fonti Awards. Durante la cerimonia, che si è tenuta presso l’Hotel Principe di Savoia di Milano, sono state premiate le realtà e i professionisti che hanno affrontato i mesi di pandemia con rigore e professionalità, distinguendosi nei rispettivi ambiti di competenza. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti Tv, l’emittente punto di riferimento nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. La serata si è aperta con il Ceo Summit dal titolo “Il ruolo dell’innovazione: da opportunità a realtà”, seguita dalla cerimonia di premiazione. Il primo premiato della serata è stato il giovane giornalista marchigiano Daniele Bartocci, eletto Professionista dell’Anno Giornalismo Sport & Food. Le Fonti Awards rappresenta uno dei massimi riconoscimenti a livello internazionale, toccando i luoghi strategici più blasonati in termini di business come Londra, Dubai, New York, Singapore e Hong Kong e celebrando le eccellenze del mondo imprenditoriale e professionale che si sono distinte per gli ambiziosi progetti messi in campo, l’alta specializzazione, la rilevanza delle operazioni, leadership, talento, know-how e innovazione. Nell’occasione il giornalista Daniele Bartocci ha ritirato il premio con la seguente motivazione ufficiale: “Per essere uno dei più giovani giornalisti ad aver ricevuto illustri riconoscimenti nell’annata 2020/2021… Per l’ampia preparazione in tema di cronaca, sport e food e l’esperienza di oltre 17 anni…”. Daniele Bartocci, che si occupa di Sviluppo Nuovi Mercati di un’importante realtà del settore lattiero-caseario, sarà nelle prossime settimane giornalista giudice del programma tv King of Pizza (in onda su Sky Canale Italia) insieme a personaggi come Edoardo Raspelli (critico gastronomico), Antonio Sorrentino (Executive Chef catena Rosso Pomodoro) e Dovilio Nardi (Presidente Nazionale Italiana Pizzaioli). “Un premio che mi rende particolarmente felice – commenta Daniele Bartocci, giornalista di Jesi (An) e laureato Univpm – Un riconoscimento importante giunto inaspettatamente in periodo di pandemia, denso di ricordi personali: tra questi il premio Myllennium Award a Roma, il Premio Cesarini come miglior giornalista sportivo giovane, il premio di miglior blogger sportivo – Blog dell’Anno 2020 e il recente Premio Internazionale Campania Terra Felix 2021. Ciò senza dimenticare vari eventi ai quali ho avuto il piacere di partecipare, su tutti le Olimpiadi del Cuore di Forte dei Marmi, e il mio libro Happy Hour da fuoriclasse al BarTocci in cui si parla anche di giornalismo, comunicazione e del debutto italiano di Julio Velasco alla guida del team Tre Valli Volley Jesi (stagione A2 1983-84), vissuto da protagonista insieme a mio zio, suo primo vice-allenatore, Alberto Santoni. Speriamo che anche il 2022 possa portare gioie e soddisfazioni, lasciando definitivamente alle spalle questo maledetto virus. Buone feste a tutti”.

danielebartocci@hotmail.it



www.danielebartocci.com