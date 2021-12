Dalla Hunziker a Monica Setta: è in famiglia il Natale dei vip

Parola d’ordine: festeggiare Natale in famiglia per i vip. Michelle Hunziker si è messa in posa con il marito Tomaso Trussardi e i figli aggiungendo al quadretto familiare anche la sua biondissima mamma. Flavio Montrucchio e la moglie Alessia Mancini hanno mangiato il panettone sotto l’albero festeggiando il fatto che la conduttrice, appena operata, è tornata felice e guarita a casa.

Natale tra panettone e bollicine per la conduttrice di Uno Mattina in Famiglia Monica Setta che sotto l’albero ha trovato quest’anno l’amore. Il 24 Monica ha allestito una delle più belle tavole dei vip con rose rosse, melograno, ghirlande di vischio e babbi natale in oro e in vernice fucsia firmati da Maria Luisa Rocchi flowers (vedi foto). Il 25 invece Monica la mamma Liliam e la figlia Gaia Torlontano hanno pranzato al Parco dei principi di Daniele Saladini dove la giornalista ha riunito il 20 dicembre una trentina di amici cari per la sua tradizionale cena natalizia (presenti le amiche Serena Autieri, Monica Giandotti, Rosanna Lambertucci).

Natale con pranzo tipico e tante coccole per Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore e il loro figlio Nathan Falco, amatissimo dai genitori (separati ma sempre molto uniti). Ha festeggiato in famiglia con la sua adorata mamma in Puglia il conduttore Beppe Convertini circondato dall’affetto dei numerosi nipoti. Natale con i bimbi pure per la royal coppia di casa nostra cioè Chiara Ferragni e Fedez che si erano concessi qualche giorno sulla neve ma sono tornati a Milano appena la secondogenita Vittoria ha avuto un po’ di febbre (ora sta bene). Natale a Trani festeggiando i successi della sua azienda per uno degli imprenditori più ricchi del Sud Giuseppe Pierro di Ad maiora edizioni che ha mangiato il panettone con la moglie e le due belle figlie.