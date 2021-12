Cuore è il nuovo singolo di Arisa

Un delicato dialogo tra arpeggi di chitarra, pianoforte e archi che accompagna con leggerezza una voce inconfondibile. È Cuore: il nuovo singolo di Arisa dal 17 dicembre in radio.

Il video di Cuore – Arisa

Quinto estratto da “Ero Romantica”, il nuovo disco uscito il 26 novembre per Pipshow – under exclusive license to Believe Artist Services, che per la prima volta vede l’artista pubblicare da indipendente con la propria label.

La canzone

È il brano più intenso, il momento in cui il Cuore torna ad essere il centrale protagonista di un amore romantico.

Un testo in cui convivono due sentimenti opposti: il dolore profondo di un amore perso e allo stesso tempo la gioia di averlo ritrovato.

Arisa ci trascina in un pozzo nero con l’acqua scura, convinta che il dolore puro non ha cura. Poi ci solleva con nuove ali lasciando a terra le paure, dove l’anima scarta i regali e si sente libera e più forte, scoprendo finalmente un cielo senza nuvole.

Dopo gli ultimi singoli Psycho e Altalene che costituiscono la prima parte del disco dal sound più contemporaneo, tra elettronica e dance, votato a un urgente bisogno di libertà e carnalità, con Cuore si vira verso la seconda parte dell’album. Si cambia ritmo e si incontra la più dolce delle ballate, in cui la libertà e la pace si conquistano negli occhi dell’altro, abbandonando ogni smania e ipocondria.

Cuore ci prende per mano e ci porta alla scoperta di un posto sacro, dove cullarsi tra le gli archi di Giuseppe “Gioni” Barbera e abbandonarsi alle chitarre di Pasquale Paco Martucci tra i sintetizzatori, il basso e le tastiere di Jason Rooney.

Il testo è firmato da Giuseppe Anastasi, che ancora una volta sigla un sodalizio artistico di lunga data dopo il successo di Sincerità (vincitore di Sanremo 2009 nelle Nuove proposte), Controvento (primo posto a Sanremo 2014 nella categoria Campioni) e La Notte, certificato triplo disco di platino.