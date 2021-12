Cultura, Abodi (Credito Sportivo): ‘Stiamo finanziando 71 progetti, è soltanto l’inizio’

“E’ molto importante parlare dei risultati, che sono una prima testimonianza della capacità di utilizzare bene le risorse pubbliche, di valorizzare il patrimonio culturale pubblico e privato e di utilizzare in ogni caso uno strumento che ci è stato messo a disposizione, ovvero questo fondo cultura per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. La nostra è una banca di scopo, lo scopo si consacra quando i numeri riescono a dire che il lavoro ha una sua efficacia. Sette mesi di vita, 71 progetti che stiamo finanziando, oltre 100 milioni di investimenti: è soltanto l’inizio. Per un attimo ci godiamo i risultati pensando ai progetti per il prossimo anno”. Così Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, a margine della presentazione dei risultati ottenuti in termini di investimenti in campo culturale grazie al Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale.