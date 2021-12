Covid, Vaia: “Lavoreremo con Sudafrica a nuovo vaccino mRna”

La battaglia in corso contro Covid-19, con il nostro Paese che nella fotografia dell’Europa scattata dall’Ecdc mostra una situazione migliore rispetto a quella degli altri Paesi, sta dimostrando che “una volta tanto l’Italia eccelle. La via italiana è veramente quella giusta e siamo talmente stimati che in Sudafrica ci hanno chiesto una collaborazione per sperimentare insieme un nuovo vaccino a mRna. E’ una bella notizia, un attestato della nostra capacità di essere dei buoni scienziati”. Lo ha annunciato Francesco Vaia, direttore dell’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma, intervenuto al ‘Tg4’.

“Noi” allo Spallanzani, ha sottolineato, “siamo gli unici in Italia e forse in Europa ad avere un contatto diretto con i colleghi del Sudafrica” sulla nuova variante Omicron di Sars-CoV-2.