Gli Usa sconsigliano i viaggi nel nostro Paese. Il Centers for Disease and Prevention ha infatti aggiunto tre nazioni – Italia, Groenlandia e Mauritius – alla lista di quelle a più alto rischio covid per i viaggi. Nel suo aggiornamento, il Cdc li ha spostati dal livello 3 al livello 4. La scorsa settimana nella lista, anche la Francia. In tutto sono 80 i paesi classificati al livello 4.