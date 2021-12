Covid Usa, a New York obbligo vaccinale per dipendenti privati

A New York, dove nel weekend di Natale si è registrato un nuovo record di casi giornalieri di Covid, da oggi è in vigore l’obbligo vaccinale anche per i dipendenti del settore privato annunciato nelle scorse settimane dal sindaco uscente Bill de Blasio. La nuova misura prevede che da oggi tutti i lavoratori abbiano almeno una dose di vaccino, senza lasciare loro la possibilità di optare per il regime di tamponi.

Intanto, la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, ha reso noto che la vigilia di Natale si sono sfiorati i 50mila casi, con esattezza 49.708, ed ha raccomandato la massima attenzione alle misure in questo periodo di feste e invitato ancora a vaccinarsi. “Il vaccino è il miglior strumento che abbiamo per mantenere noi stessi ed in nostri cari protetti mentre ci dirigiamo verso il nuovo anno”, ha detto.