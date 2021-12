Covid Svizzera oggi, 11.451 contagi e 15 morti in un giorno

Covid in Svizzera 11.451 nuovi contagi e 15 decessi nelle ultime 24 ore, oltre a 154 ricoveri secondo i dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Giovedì scorso i contagi erano 11.070 casi, i morti 33 decessi e ricoveri 149.

Al momento 670 persone si trovano in terapia intensiva (689 giovedì scorso). I pazienti Covid occupano il 36,50% (34,50%) dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 77,40% (80,40%). Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 73.048 test, con un tasso di positività del 15,7%, contro il 14,7% della scorsa settimana. La variante Omicron rappresenta il 14,7% dei casi esaminati in dettaglio, giovedì scorso tale percentuale era solo del 2,1%. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 120.135, ovvero 1.379,38 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, sono stati registrati 1.227.378 casi di covid-19 e 11.730 decessi.

In totale, il 66,98% degli svizzeri ha già ricevuto due dosi di vaccino. Fra la popolazione oltre i 12 anni, la quota sale al 76,22%. Inoltre, il 60,45% delle persone oltre i 65 anni e il 20,71% della popolazione hanno ricevuto il cosiddetto booster.