Sono 4.716 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 dicembre 2021 in Veneto, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 21 morti.

I tamponi molecolari sono 24.183, mentre quelli antigenici 121.571, secondo il report quotidiano della Regione. Il tasso di positività è del 3,24%. I pazienti covid in ospedale in area non critica sono 1.167 (+48), mentre in terapia intensiva sono ricoverate 174 persone (+7).