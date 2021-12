Covid oggi VdA, 67 contagi: bollettino 4 dicembre

Sono 67 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 4 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia sale a 13.436. I casi positivi attuali sono 741 di cui 717 in isolamento domiciliare, 22 ricoverati in ospedale, due terapie intensive.

I casi testati sono complessivamente 98.418, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 296.030. I guariti totali sono 12.215, + 47 rispetto a ieri. I decessi delle persone risultate positive al virus da inizio emergenza ad oggi sono 480.