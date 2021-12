Covid oggi Vda, 52 contagi e 2 morti: bollettino 16 dicembre

Sono 52 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 16 dicembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. Il totale complessivo delle persone contagiate da virus da inizio epidemia è di 14.060. I positivi attuali sono 772 di cui 752 in isolamento domiciliare, 18 ricoverati in ospedale e 2 in terapia intensiva. Il totale dei guariti è di 12.801 unità, + 88 rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 100.980, i tamponi effettuati complessivamente sono 322.203. Con i 2 decessi registrati oggi salgono a 487 le persone decedute in Valle d’Aosta risultate positive a virus da inizio epidemia.