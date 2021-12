Covid oggi Sicilia, 5.463 contagi: bollettino 31 dicembre

E’ boom di nuovi contagi covid in Sicilia oggi, 31 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino. Sono complessivamente 5.463 (anche se dalla Regione precisano che 16 si si riferiscono a giorni precedenti al 23 dicembre), su 62.437 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia. Nell’Isola gli attuali positivi salgono così a 42.582. In un solo giorno i guariti sono stati 839, mentre dei 4 decessi riportati oggi (7.502 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo 2 si sono verificati ieri mentre gli altri si riferiscono al 29 dicembre.

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 749, mentre si trovano in terapia intensiva 98 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.442 a Palermo, 1.100 a Catania, 771 a Messina, 208 a Ragusa, 383 a Trapani, 452 a Siracusa, 297 a Caltanissetta, 388 ad Agrigento e 438 a Enna.