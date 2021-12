Covid oggi Sicilia, 2.087 contagi e 20 morti: bollettino 27 dicembre

Sono 2.087 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 27 dicembre. Registrati inoltre altri 20 morti. 732 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola, in totale, ci sono 29.864 positivi, 1.335 in più rispetto a ieri. Palermo è la provincia più colpita con 606 nuovi casi, seguita da Catania con 457. Dei 29.864 positivi presenti in Sicilia, 657 sono ricoverati in regime ordinario, 81 in terapia intensiva con 7 nuovi ingressi e 29.126 sono in isolamento domiciliare.

Via libera intanto anche nella Regione alla dose booster di vaccino per chi ha compiuto i 16 anni e ha completato il ciclo primario di vaccinazione anti Covid da almeno cinque mesi. La somministrazione può avvenire recandosi direttamente al Centro vaccinale più vicino o tramite prenotazione. Potranno ricevere il booster anche i soggetti fragili tra i 12 e i 15 anni.