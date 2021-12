Covid oggi Sicilia, 1.410 contagi e 17 morti: bollettino 22 dicembre

Sono 1.410 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 dicembre 2021 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 17 morti nell’isola. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 963. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, nell’isola ci sono 22.404 positivi e di questi 561 sono ricoverati in regime ordinario, 73 in terapia intensiva con 10 nuovi ingressi e 21.770 in isolamento domiciliare. Catania ancora la provincia più colpita con 386 nuovi casi, seguita da Palermo con 208.