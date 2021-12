Registrati in Russia nelle ultime 24 ore 28.486 nuovi contagi da covid. La variante Omicron è stata confermata in 25 individui, nella regione di Mosca, a San Pietroburgo e a Rostov, ha reso noto la vice Premier Tatyana Golikova. I decessi per covid in tutto il Paese sono stati, da ieri, 1.133.