Covid oggi Piemonte, 1.227 contagi e 6 morti: bollettino 13 dicembre

Sono 1.227 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 dicembre in Piemonte, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7 morti. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato che i nuovi casi di persone risultate positive al virus (di cui 775 dopo test antigenico) sono pari al 2,4% di 50.228 tamponi eseguiti, di cui 45.044 antigenici: gli asintomatici sono 838 (68,3%). I casi sono 773 di screening, 374 contatti di caso, 80 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 418.969, 33.907 Alessandria, 20.248 Asti, 13.343 Biella, 59.945 Cuneo, 32.444 Novara, 223.096 Torino, 15.251 Vercelli, 15.339 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.719 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 3.677 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 49 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 579 (+31 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 18.073. I tamponi diagnostici finora processati sono 10.569.321 (+ 50.228 rispetto a ieri), di cui 2.570.961 risultati negativi.

Sei decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 11.922 deceduti risultati positivi al virus, 1.595 Alessandria, 728 Asti, 441 Biella, 1.471 Cuneo, 959 Novara, 5.692 Torino, 548 Vercelli, 379 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 109 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 388.346 (+ 609 rispetto a ieri), 31.474 Alessandria, 18.746 Asti, 12.265 Biella, 55.793 Cuneo, 30.304 Novara, 207.237 Torino, 14.302 Vercelli, 14.028 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.555 extraregione e 2.642 in fase di definizione.