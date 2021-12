Covid oggi Napoli, 257 contagi: più della metà non vaccinati

Sono 257 i nuovi contagi a Napoli e provincia dal Covid 19. Di questi 209 sono asintomatici e 48 sono sintomatici o paucisintomatici. Per 3 nuovi positivi si è reso necessario il ricovero in ospedale, mentre in 254 restano in isolamento domiciliare. Oltre la metà dei nuovi casi di positività al Covid-19 riguarda persone non vaccinate, 139 sui 257 totali pari al 54%. Sono 109 i nuovi positivi vaccinati con doppia dose, 8 i vaccinati con prima dose e un vaccinato con tre dosi. I dati comunicati dalla Asl Napoli 1 Centro sono relativi all’analisi di 6.663 tamponi, per una percentuale di tamponi positivi sul totale di tamponi analizzati pari al 3,86%. Due i decessi registrati ieri di pazienti di competenza della Asl Napoli 1 Centro, uno avvenuto in uno degli ospedali afferenti all’Azienda ospedaliera dei Colli e uno nella propria abitazione.

Nel territorio della Asl Napoli 1 Centro sono 2.893 le persone attualmente positive al Covid-19, mentre sono 89.267 i casi registrati dall’inizio della pandemia.