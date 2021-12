Covid oggi Lombardia 32.696 contagi e 28 morti. A Milano 5.152 casi

Sono 32.696 i nuovi contagi registrati oggi, 29 dicembre, in Lombardia secondo i dati del bollettino della Regione. I tamponi effettuati sono stati 209.685, con un tasso di positività del 15,5%. I morti sono stati 28, per un totale di 35.008 dall’inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali della regione sono 1.831, in aumento di 133 unità, e quelli in terapia intensiva 191, in calo di due.

I nuovi casi positivi al coronavirus registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore sono 13.650, di cui 5.152 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, a Bergamo sono 2.466, a Brescia 2.757, a Como 1.341, a Cremona 891, a Lecco 814, a Lodi 1.052, a Mantova 708, a Monza e Brianza 3.388, a Pavia 1.807, a Sondrio 314 e a Varese 2.553.