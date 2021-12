Covid oggi Lombardia, 3.373 contagi e 25 morti: bollettino 8 dicembre

Sono 3.373 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 8 dicembre. Registrati inoltre altri 25 morti. 112.492 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 1.066, 134 i pazienti in terapia intensiva. Per quanto riguarda i dati delle province, sono 865 i nuovi casi nella provincia di Milano, a Bergamo 245, 445 a Brescia, 381 a Varese, 174 a Mantova, 103 a Lodi, 207 a Pavia 207, Monza e Brianza 388 casi, a Lecco 111, a Cremona 99 215 a Como, 50 a Sondrio.