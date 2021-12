Sono 17.332 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 25 dicembre 2021: i numeri covid del bollettino della Protezione Civile rappresentano un nuovo record per la regione. Registrati altri 38 morti, che portano a 34.925 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia. Gli attuali positivi in Lombardia sono 116.681, con un incremento di 13.370 unità. I dimessi/guariti sono 914.011 (+ 3.594).