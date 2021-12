Covid oggi Lazio, D’Amato: “Dei 10 morti odierni 8 non vaccinati”

“Dei 10 decessi di oggi 8 non sono vaccinati”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19, aggiungendo che i nuovi contagi sono stati 1.475, di cui 872 a Roma. “Dopo diversi giorni registriamo un calo di occupazione in area medica e nelle terapie intensive, un timido segnale che dovrà essere consolidato”.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.995 tamponi molecolari e 27.850 antigenici con un tasso di positività al 3,6%. I ricoverati sono 774, 108 le terapie intensive occupate e 660 i guariti da ieri.