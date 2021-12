Covid oggi Lazio, D’Amato: “3.475 contagi, effetto Omicron”

Contagi Covid in aumento nel Lazio. “Oggi si registrano 3.475 contagi” dice l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato. “Questo non deve spaventarci, sono gli effetti della variante Omicron, contro la quale dobbiamo correre velocemente con la vaccinazione”. L’invito rivolto a “coloro che non si fossero ancora prenotati” per il vaccino è “a farlo, poiché il rischio di severe complicanze nei non vaccinati è molto elevato”.

“Nel Lazio sono stati superati – prosegue – 1,7 milioni di dosi di richiamo pari al 36% degli adulti. Sta andando bene anche la vaccinazione nella fascia 5-11 anni dove sono state superate le 23 mila somministrazioni e rivolgo un invito alle famiglie a utilizzare queste vacanze facendo vaccinare i propri figli per un ritorno a scuola più sicuro”, rimarca.

E’ attivo, inoltre, “il numero verde 800.118.800 per il triage telefonico per la somministrazione degli anticorpi monoclonali, l’altra arma a nostra disposizione”.