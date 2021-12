Covid oggi Lazio, 4.171 contagi. A Roma oltre 2000 casi

Sono 4.171 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 25 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. A Roma, segnalati 2.047 nuovi casi.

Nel dettaglio, i nuovi positivi sono stati individuati su 25.520 tamponi molecolari e 76.529 tamponi antigenici per un totale di 102.049 tamponi. Sono 947 i ricoverati (+26), 129 le terapie intensive (+3) e +845 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 4%, come comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

”Voglio rivolgere un ringraziamento a tutta la rete dei tamponi drive-in e farmacie, ieri oltre 100 mila test eseguiti – aggiunge – oggi aumentano i casi positivi siate prudenti e vaccinatevi. Oggi su 4 decessi 3 non erano vaccinati, il rischio è troppo grande”.

”Ieri – fa sapere inoltre – sono state effettuate quasi 33mila vaccinazioni, il 16% in piu’ del target commissariale. L’obiettivo entro il 31 dicembre è arrivare a 2 milioni di dosi booster. I numeri saranno destinati a crescere ed è importante fare la dose booster e vaccinare i più piccoli”.

”Ad oggi sono state superate le 1,7 milioni di dosi booster per un totale di oltre 10 mln e 700mila di somministrazioni nel Lazio sono oltre 24mila le somministrazioni nella fascia 5-11 anni – aggiunge – Partiranno dalla mezzanotte di lunedi’ 27 dicembre le prenotazioni nella fascia 16-17 anni (tutti) e 12-15 anni (solo fragili). E’ importante che chi non si è ancora prenotato per il vaccino lo faccia subito, nel mese di gennaio ci sono oltre 1 milioni di slot disponibili”.