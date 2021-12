Covid oggi Lazio, 1.965 contagi e 3 morti: a Roma 816 casi

Sono 1.965 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 12 dicembre. Registrati inoltre altri 3 morti. I casi a Roma città sono 816. Lo rende noto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato.

“Oggi nel Lazio – ha spiegato l’assessore – su 15.878 tamponi molecolari e 26.426 tamponi antigenici per un totale di 42.304 tamponi, si registrano 1.965 nuovi casi positivi (+220). Sono 3 i decessi (-7), 782 i ricoverati (+8), 112 le terapie intensive (+4) e +1.015 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,6%”. Nella regione, aggiunge, “è stata superata la quota dei 10 milioni di vaccini somministrati e di questi 1,2 milioni sono terze dosi pari ad oltre il 25% della popolazione”. “Bisogna mantenere alta l’attenzione, ieri oltre 48 mila vaccinazioni, il 45% in più del target”, ha ricordato.

Nelle dettaglio delle Asl. Asl Roma 1: 253 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 2: sono 495 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 3: sono 68 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: 115 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 5: 217 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 6: 366 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 451 nuovi casi così distribuiti: Asl di Frosinone: 174 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Latina: 158 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Rieti: 41 i nuovi casi e 0 decessi. Asl di Viterbo: 78 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Rispetto al 12 dicembre dello scorso anno, ha riferito D’Amato, si registrano “2.187 ricoveri in meno in area medica, 225 in meno in terapia intensiva, 55.406 isolati a domicilio in meno e 38 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”.