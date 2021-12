Covid oggi Italia, 12.527 contagi e 79 morti: bollettino 9 dicembre

Sono 12.572 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 9 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 79 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 312.828 tamponi con un tasso positività che sale al 4%. Crescono di 20 unità le terapie intensive occupate, 811 in totale. I ricoverati con sintomi da ieri sono 234, per un totale di 6.333 persone.



CAMPANIA

Sono 776 i nuovi contagi da coronavirus emersi oggi, 9 dicembre, in Campania dove sono stati analizzati 18.239 test. Nel bollettino con i dati Covid diffuso dall’unità di crisi della Regione sono inseriti 11 nuovi decessi, 10 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri. In Campania sono 25 i ricoverati in terapia intensiva e 348 i ricoverati in reparti di degenza.

CALABRIA

Sono 375 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Calabria oggi, 9 dicembre, secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Eseguiti 4.471 tamponi, I guariti sono +138 e 3 morti (per un totale di 1.517 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +234 attualmente positivi, +235 in isolamento, -4 ricoverati e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 20).

ABRUZZO

Sono 134 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 9 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono di età compresa tra 1 e 96 anni. Centoventiquattro pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4.969 (-41 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.577 tamponi molecolari e 5.548 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1,88%.

ALTO ADIGE

Sono 331 i contagi da coronavirus registrati in Alto Adige oggi, 9 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino covid della regione. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.827 tamponi PCR e registrato 211 nuovi casi positivi. Inoltre 120 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi sono stati effettuati in totale 742.648 tamponi su 265.501 persone. Sono 96 i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 72 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate e 6 quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco. Stabili i ricoveri nei reparti di terapia intensiva che sono 18. Nessun decesso. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 10.688. I guariti totali sono 86.737 (+251).

VALLE D’AOSTA

Sono 39 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 9 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Il totale delle persone contagiate da inizio epidemia a oggi sale, pertanto, a 13.651. I positivi attuali sono 744, di cui 719 in isolamento domiciliare, 24 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 12.425, + 26 rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 100.151, i tamponi effettuati 306.455. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza a oggi sono 482.

PUGLIA

Sono 229 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 9 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 16.663 test giornalieri. Spiccano gli 87 contagi in provincia di Bari e i 75 in provincia di Foggia. Sono 30 quelli in provincia di Lecce e 21 in provincia di Brindisi. Le persone attualmente positive sono 4.886. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 136. In terapia intensiva, invece, 18 malati.

SARDEGNA

Sono 181 i contagi da coronavirus che si registrano in Sardegna oggi, 9 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino. Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.377 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( 1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 93 ( 4 in più di ieri). 2954 sono i casi di isolamento domiciliare ( 40 in meno di ieri). Si registrano due decessi: un uomo di 77 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna e un’altra persona residente nella provincia di Nuoro.

BASILICATA

Sono 114 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 9 dicembre, in Basilicata, su un totale di 1.473 tamponi molecolari. Non si registrano decessi per Covid-19. Lo riferisce il bollettino della Regione. I lucani guariti o negativizzati sono 84. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 20 (+2) di cui 1 in terapia intensiva.

Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.239 (+30). Per la vaccinazione, in due giorni sono state effettuate 5.146 somministrazioni di cui circa 4.400 sono terze dosi. Finora 439.737 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,5 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata, compresi under 12), 407.693 hanno completato il ciclo vaccinale (73,7 per cento) e 80.708 sono le terze dosi (14,5 per cento), per un totale di 928.138 somministrazioni effettuate.

VENETO

Sono 1.928 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 9 dicembre, in Veneto, mentre si registrano anche 4 vittime. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Il totale degli infetti dall’inizio della pandemia raggiunge i 540.695, quello dei decessi i 12.027. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 43.619 (+ 1.054). Netto l’aumento dei ricoveri negli ospedali. I ricoverati per Covid sono oggi 797 (+56): nelle aree mediche sono 741 (-31), quelli nelle terapie intensive 132 (+3).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 763 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 9 dicembre. Si registrano inoltre altri 5 morti. 5.207 i tamponi molecolari effettuati dai quali sono stati rilevati 643 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,34%. Sono inoltre 6.940 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati altri 120 casi (1,72%).

Nella giornata odierna si registrano i decessi di 5 persone: nello specifico, si tratta di un uomo di 88 anni di Ronchi dei Legionari (deceduto in ospedale), un uomo di Pordenone di 86 anni (deceduto in ospedale), un uomo di 81 anni di Sacile (deceduto in ospedale), un uomo di 80 anni di Azzano Decimo (deceduto in ospedale) ed infine un uomo di 74 anni di Codroipo (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 25, così come scendono a 297 i pazienti presenti in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

TOSCANA

Sono 659 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 9 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. Registrati altri 4 morti. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 659 su 17.935 test di cui 8.085 tamponi molecolari e 9.850 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,67% (11,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 6.555.253. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 288.498 (93,9% dei casi totali). I ricoverati sono 325 (8 in più rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (stabili). Complessivamente, 10.953 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (263 in più rispetto a ieri, più 2,5%).

Sono 27.286 (181 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 9.721, Nord Ovest 11.891, Sud Est 5.674). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 325 (8 in più rispetto a ieri, più 2,5%), 47 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 288.498 (384 in più rispetto a ieri, più 0,1%).

LAZIO

Sono 1.376 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 9 dicembre 2021, nel Lazio secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 10 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.386 tamponi molecolari e 13.815 antigenici con un tasso di positività al 5%.

I ricoverati sono 777, 114 le terapie intensive occupate, una in più da ieri, e 673 i guariti nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 716. Il valore Rt è stabile a 1.06 e l’incidenza in aumento a 190 per 100mila abitanti, ma la velocità dell’incremento subisce un lieve calo rispetto alla settimana precedente (-2%).

Per quanto riguarda i dati, nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 267 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl Roma 2 sono 412 i nuovi casi e 2 i decessi. Nella Asl Roma 3 sono 37 i nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl Roma 4:sono 58 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl Roma 5 sono 147 i nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl Roma 6 sono 208 i nuovi casi e 3 i decessi.

Nelle province si registrano 247 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 13 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Nelal Asl di Latina sono 143 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Rieti sono 30 i nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Viterbo sono 61 i nuovi casi e nessun decesso.

EMILIA ROMAGNA

Sono 1.656 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 9 dicembre 2021, in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 21.507 tamponi, di cui 8.347 rapidi, con un tasso di positività al 7,7%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39,1 anni. Nelle ultime 24 ore sono guarite 519 persone. In isolamento 27.858 persone. Da inizio pandemia i morti nella Regione sono stati 13.872.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 89, 7 in più rispetto a ieri, 892 quelli negli altri reparti Covid, 56 in più.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 328 nuovi casi, seguita da Bologna (298) e Ravenna (206); poi Rimini (188), Reggio Emilia (146), Ferrara (143) e Parma (129); quindi Cesena (82), Forlì (65), il Circondario Imolese (51), e infine Piacenza con 20 casi.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 7.668.591 dosi; sul totale sono 3.571.119 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 729.093.