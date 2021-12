Covid oggi Israele, 2.952 contagi: mai così tanti da 3 mesi

Israele segnala quasi 3.000 nuovi contagi da coronavirus confermati nell’arco di 24 ore. E’ la prima volta da quasi tre mesi, sottolinea Ynet. Il bollettino del ministero della Salute riporta 2.952 contagi accertati ieri su oltre 126.000 test effettuati. L’indice R è a 1,47. Il sito sottolinea come non si registri un aumento dei ricoveri: sono 137 i pazienti Covid in ospedale, 85 dei quali con sintomi gravi. E, precisa Ynet, secondo il ministero quasi l’86% dei pazienti con sintomi gravi non si è sottoposto alla vaccinazione contro il Covid-19. Dall’inizio della pandemia in Israele si sono registrati 8.242 decessi.