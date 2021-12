Covid oggi Gb, 88.376 contagi: nuovo record casi

Nuovo record di contagi covid in Gran Bretagna: i nuovi casi sono 88.376 secondo i numeri del bollettino di oggi. Registrati altri 146 morti. I nuovi positivi superano il dato di ieri, quando i contagi sono stati 78.610.

La diffusione della variante Omicron potrebbe portare a superare i 4.500 ricoveri al giorno toccati lo scorso inverno, secondo i modelli elaborati dalle autorità sanitarie. In base alle proiezioni, i contagi legati alla variante dovrebbero raddoppiare ogni 2 giorni, con la prospettiva di arrivare ad 1 milione di contagi quotidiani entro la fine del mese.

Il quadro si complica in Scozia, dove la variante omicron sarà dominante entro domani, come ha annunciato la prima ministra scozzese, Nicola Sturgeon, nel corso di un discorso in Parlamento. Secondo Sturgeon, il 45% dei 5.951 casi di Covid-19 individuati oggi in Scozia è riconducibile alla variante omicron. “State a casa”, ha detto la premier ai cittadini, sottolineando che la variante “corre più veloce” della campagna di vaccinazione.

La prima ministra ha aggiunto che il sorpasso di omicron sull’attuale variante dominante Delta probabilmente “condurrà a un aumento ancora più rapido dei casi” e per questo ha esortato le persone a ridurre i contatti con altre famiglie “per quanto possibile. Rimanete a casa più di quanto facciate normalmente”.