Nelle ultime 24 ore, in Gran Bretagna sono stati registrati 48.374 nuovi contagi e 171 morti per il covid-19. Rispetto ad una settimana fa, scrive il Guardian, i dati sono il 2% in più per i contagi e il 7,8% in meno per i decessi. Dall’inizio della pandemia, nel paese vi sono stati 10,2 milioni di casi positivi e 145.140 morti.