Covid oggi Fvg, 826 contagi e 10 morti: bollettino 24 dicembre

Sono 826 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 23 dicembre 2021, in Friuli Venezia Giulia secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 10 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.860 tamponi molecolari con un tasso di positività dell’8,18%. Sono stati, inoltre, 14.068 i test rapidi antigenici con un tasso di positività dell’1,30%. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 25 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 275. Da inizio pandemia i morti sono stati 4.170 nella Regione.