Covid oggi Francia, 27.697 contagi e 96 morti nelle ultime 24 ore

Covid oggi in Francia, 27.697 contagi e 96 vittime in un giorno. Il dato, riportato da ‘Le Parisien’, porta il totale dei decessi per coronavirus nel Paese da inizio pandemia a 122.596 persone. Da ieri sono aumentati di 17 unità i ricoveri in terapia intensiva, portando il numero complessivo a 3.299, mentre i ricoveri nei reparti covid sono pari a 16.365.

La preoccupazione maggiore tra i medici è la diffusione del coronavirus tra i bambini tanto che hanno chiesto al ministro della Salute d’Oltralpe Olivier Véran di posticipare il rientro a scuola, previsto per il 3 gennaio.