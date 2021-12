Covid oggi Campania, 14.458 contagi: bollettino 31 dicembre

Sono 14.458 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 dicembre in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Ad annunciarlo il presidente della Regione Vincenzo De Luca, in apertura della sua diretta Facebook. “Registriamo oggi in Campania 14.458 positivi. Il dato importante è che, di questi, 12.100 sono asintomatici”, ha spiegato. Il dato dei nuovi positivi rappresenta un record assoluto per la Campania dall’inizio della pandemia ed è il quarto giorno consecutivo che nella regione si registra il “record” di positivi in un solo giorno.

“Per la prima volta ieri abbiamo superato la soglia del 15% di ricoveri nell’area medica. Le soglie stabilite a livello nazionale che le regioni non devono sforare per uscire dalla zona bianca sono l’occupazione del 10% dei posti di terapie intensive e del 15% di posti di area medica, cioè di ricoveri non gravi. Siamo all’8,73% di terapie intensive occupate, ma per l’area medica siamo un punto sopra il 15%”, ha aggiunto De Luca.

“Devo dire con sincerità che questo nostro risultato è eccellente, nonostante tutto. Abbiamo fatto un lavoro straordinario in questi mesi, grazie al personale sanitario, grazie ad alcune decisioni prese in anticipo dalla Regione Campania”, ha affermato ancora sottolineando che lunedì 3 gennaio la regione sarà ancora in zona bianca.

“Lunedì prossimo una decina di regioni diventano zona gialla. La Campania rimane ancora zona bianca. Abbiamo veramente fatto l’impossibile e registriamo un risultato di cui essere francamente orgogliosi”, ha detto ancora De Luca aggiungendo: “Nessuno in Italia si sarebbe aspettato che ad oggi, di fronte a decine di regioni che vanno in zona gialla, la Campania rimanesse in zona bianca. Sinceramente, più di quello che abbiamo fatto in questi mesi, era difficile fare. Ormai andiamo avanti con una riunione con tutti i direttori generali ogni 48 ore, stiamo cercando di seguire in maniera attenta, concentrata e ossessiva la situazione del contagio in Campania. Vogliamo mantenerci attenti e prudenti per evitare di richiudere la Campania, danneggiando l’economia del nostro territorio, ma anche per evitare di chiudere gli ospedali. Uno dei motivi per i quali dobbiamo essere orgogliosi è che manteniamo la Campania in zona bianca senza aver chiuso gli ospedali”.