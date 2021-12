Sono 484 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 27 dicembre. Si registrano inoltre altri 8 morti. 6.245 i tamponi effettuati), +266 guariti, sale a 1.591 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra +210 attualmente positivi, +24 ricoverati (per un totale di 293) e, infine, -5 terapie intensive (per un totale di 24).