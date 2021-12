Covid oggi Alto Adige, 717 contagi e 4 morti: bollettino 2 dicembre

Sono 717 i nuovi contagi da coronavirus in Alto Adige secondo il bollettino di oggi, 2 dicembre. Si registrano inoltre altri 4 morti nelle ultime 14 ore. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.544 tamponi Pcr e registrato 445 nuovi casi positivi, e 272 test antigenici positivi.A livello provinciale ad oggi (02 dicembre) sono stati effettuati in totale 729.137 tamponi su 262.384 persone. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 99 e 11 quelli in terapia intensiva. I guariti totali sono 84.427, + 722.