Covid oggi Abruzzo, 286 contagi e 2 morti: bollettino 3 dicembre

Sono 286 i nuovi contagi da Coronavirus oggi venerdì 3 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti che portano il totale nella Regione a 2.597. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4974 tamponi molecolari e 10533 antigenici con un tasso di positività all’1.84 per cento. Al momento in Abruzzo ci sono 4.716 positivi. Centoquattordici pazienti, 4 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 le terapie intensive occupate, una in più rispetto a ieri, mentre gli altri 4.593 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Tra le province con il numero maggiore di nuovi casi Chieti a 102, L’Aquila a 67, Pescara a 31 e Teramo 89.