Covid Lazio, obbligo mascherine all’aperto dal 23 dicembre

Covid nel Lazio, mascherine obbligatorie all’aperto a partire da giovedì 23 dicembre e fino al 23 gennaio 2022. Questa la decisione del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che oggi ha firmato l’ordinanza.”Ho firmato l’ordinanza che prevede l’obbligo di mascherine all’aperto nella regione Lazio. Si tratta di una misura precauzionale ma essenziale per la salvaguardia della nostra salute e quella dei nostri cari in un momento come questo. Anche questa volta stiamo tenendo alta la guardia e come in passato stiamo anticipando il virus”, ha spiegato il governatore.

L’ordinanza, spiega una nota, entra in vigore giovedì 23 dicembre sul tutto il territorio della regione Lazio. Ecco cosa prevede nello specifico: “A decorrere dalle 00:00 del 23 dicembre 2021 e fino alle 24:00 del 23 gennaio 2022 è disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina di protezione individuale nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di Certificazione Verde Covid-19”

Per tutta la durata della ordinanza, “è disposto l’aumento della frequenza dello screening del personale sanitario e sociosanitario operante nelle strutture sanitarie, pubbliche e private prevedendo l’esecuzione di un test con periodicità non superiore ai 10 giorni, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, fermi restando gli ulteriori obblighi previsti dalla stratificazione del rischio in capo all’Azienda Sanitaria o Struttura sanitaria”. Infine l’esenzione dall’obbligo “è prevista per i bambini con età inferiore a sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e nel corso dell’esercizio all’aperto di attività motorie e/o sportive”.