Il Consiglio dei ministri proroga lo stato di emergenza anti-Covid fino al 31 marzo 2022. Il nuovo decreto prevede anche il super green pass in zona bianca, precluse ai non vaccinati attività come cinema, ristoranti al chiuso e discoteche. Levata di scudi per l’ordinanza del ministro della Salute Speranza che prevede l’obbligo del test negativo in partenza per tutti i Paesi europei.