Covid Germania oggi, oltre 23mila contagi: incidenza in calo

In Germania sono stati accertati 23.428 nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Una settimana fa i contagi erano stati 30.823. In calo l’incidenza settimanale, con 306,4 casi per 100mila abitanti contro i 316 di ieri e i 375 di una settimana fa. I decessi causati dal Covid-19 sono stati 462, contro i 473 di una settimana fa. I guariti da inizio pandemia sono stati 5.866.900.

L’agenzia Rki ha pubblicato intanto su Twitter la rivalutazione del rischio infezione aggiornato a dopo l’arrivo della variante Omicron, rischio definito “molto alto” con un possibile improvviso aumento dei casi e sovraccarico per le strutture sanitarie. Il rischio è considerato ‘molto alto’ per le persone non vaccinate, ‘alto’ per persone guarite e vaccinate con immunizzazione di base, ‘moderato’ per persone vaccinate con vaccinazione di richiamo.

E’ in programma per questo pomeriggio il vertice in videoconferenza tra il cancelliere Olaf Scholz e i 16 premier dei lander tedeschi, per discutere le misure da adottare per arginare la quinta ondata della pandemia. Il vertice d’urgenza è stato deciso dopo l’avvertimento lanciato dal nuovo Consiglio di esperti del governo federale, che ha messo in guardia dai rischi derivanti dalla rapida diffusione della variante Omicron del virus. Tra i punti all’ordine del giorno del vertice di oggi, le misure da adottare per ridurre i contatti tra la popolazione, compresi i vaccinati e i guariti e la probabile chiusura di locali notturni e discoteche.