Covid Germania oggi, in calo contagi e morti

Continuano a scendere in Germania i nuovi contagi da Coronavirus: le nuove infezioni registrate nelle ultime 24 ore sono state 44.927 contro le 45.659 di ieri e le 51.301 di una settimana fa. L’incidenza per 100mila abitanti su sette giorni è di 280,3 casi a fronte dei 289 di ieri e dei 353,0 di un a settimana fa. Il mese scorso erano 386,5. Diminuiscono anche i decessi attribuiti al Covid-19: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 425, contro i 453 di una settimana fa. Da inizio pandemia 5.992.800 persone sono guarite dalla malattia causata dal virus, che ha contagiato in totale 6.923.636 persone (casi accertati).