Covid Gb, Ricciardi: “Terribile record contagi, tragedia per loro ma problema per noi”

Crescita record di contagi Covid in Gran Bretagna con 78.610 nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, l’incremento più alto dall’inizio della pandemia. Risale allo scorso 8 gennaio il precedente ‘giorno nero’, con 68.053 casi.

“Congratulazioni al governo del Regno Unito che dopo 2 anni di errori ha finalmente raggiunto il terribile record di quasi 80mila casi al giorno (e l’inverno non è ancora arrivato)” scrive su Twitter Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. “Tragedia per loro, ma problemi anche per l’Europa data l’incredibile mobilità dei cittadini” sottolinea Ricciardi.