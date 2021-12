Covid Gb oggi, contagi record da gennaio: quasi 60mila

Sono 59.610 – mai così tanti dal gennaio scorso – i contagi da coronavirus in Gran Bretagna oggi, 14 dicembre 2021, secondo i numeri covid diffusi dal governo. Rispetto a ieri si registrano altri 150 morti tra le persone che avevano contratto il virus nei 28 giorni precedenti.



In un solo giorno, ieri, il sistema sanitario britannico ha somministrato più di 500mila dosi di richiamo del vaccino contro il coronavirus. L’alta affluenza ai centri vaccinali per la dose booster è seguita all’annuncio del premier Boris Johnson, intenzionato ad offrire la terza vaccinazione a tutti gli adulti entro la fine dell’anno. Solo ieri dunque, in Gran Bretagna sono stati somministrati 513.722 dosi di richiamo, rispetto ai 397.532 di domenica. In totale, 24.075.451 persone nel Regno Unito hanno ricevuto una terza dose di vaccino.