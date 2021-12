Covid nel Regno Unito, 54.073 i nuovi contagi e 132 i morti nelle ultime 24 ore. Tra le nuove infezioni da Covid, sono 633 quelle in cui è stata individuata la variante Omicron, il numero più alto finora registrato in 24 ore. In totale sono 1.898 i casi di variante Omicron confermati ad oggi nel Regno Unito.