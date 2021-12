Nel Regno Unito si registrano 183.037 contagi di Covid nelle ultime 24 ore e 57 decessi. Secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie britanniche, in Inghilterra ci sono stati 138.287 nuovi contagi, 15.849 in Scozia, 5.929 in Galles e 22.972 in Irlanda del Nord, dove i dati coprono un periodo di cinque giorni.