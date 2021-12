La Francia supera i 100mila contagi quotidiani per la prima volta. Il bollettino di oggi, 25 dicembre, registra 104.611 casi. In un quadro caratterizzato dalla variante Omicron, segnalati altri 84 morti, che portano a 95.513 il totale dei decessi dall’inizio della pandemia. Preoccupa l’aumento di pazienti covid in terapia intensiva: altri 28 ingressi, per un totale di 3.282 malati in rianimazione.