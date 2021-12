Tutti i passeggeri in arrivo dall’estero potranno entrare in Finlandia, dalle tre del pomeriggio di oggi e fino al 16 gennaio, solo se vaccinati completamente contro il Covid o guariti da non più di sei mesi e con il risultato negativo di un test effettuato non oltre 48 ore prima dell’ingresso. Ai finlandesi, o stranieri che risiedono in modo permanente in Finlandia, non sarà richiesto il risultato negativo del test.

