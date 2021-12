Covid, da oggi in Gb mascherine obbligatorie al chiuso

Da oggi mascherine obbligatorie in Inghilterra in gran parte dei luoghi di assembramento al chiuso. In base al cosiddetto ‘Piano B’, resosi necessario a causa dell’aumento dei contagi e dell’emergere della variante Omicron, le mascherine devono essere indossate nei cinema, nei teatri, nelle chiese, nei musei e negli impianti sportivi, come stadi e arene. Le nuove misure sono state definite un “male necessario” dagli esperti scientifici del governo, che assicurano che il nuovo approccio non è affatto “esagerato” rispetto alla situazione della pandemia nel Paese.

Nel frattempo, il Daily Telegraph, citando fonti governative, anticipa che sarà “molto probabile” che le visite agli anziani ospitati nelle case di riposo saranno presto limitate a soli tre visitatori preventivamente designati.

Secondo i dati resi noti ieri dalle autorità sanitarie, sono finora stati individuati in tutto il Regno Unito 817 casi della nuova variante Omicron. Le autorità sanitarie scozzesi hanno intanto consigliato i cittadini di cancellare i party natalizi, nonostante il premier britannico Boris Johnson abbia invece inviato agli inglesi un messaggio opposto.