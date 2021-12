Covid Africa, boom contagi in una settimana

Boom di contagi covid in Africa. Il continente sta registrando il maggior aumento di casi di Covid-19 quest’anno, con un +83 per cento nell’ultima settimana. Lo ha reso noto l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), aggiungendo che restano bassi i decessi riconducibili al coronavirus. A determinare l’aumento dei contagi è la diffusione delle varianti Delta e Omicron, come ha affermato l’Oms in una nota, spiegando che ogni cinque giorni raddoppiano i contagi in Africa.

A determinare la diffusione di nuovi varianti del coronavirus in Africa è il basso tasso di vaccinazione, come spiegano gli esperti. Secondo l’Oms solo 20 paesi africani hanno infatti vaccinato almeno il 10% della loro popolazione. Ci sono poi i casi della Repubblica Democratica del Congo e il Ciad che hanno vaccinato meno dell’un per cento dei loro abitanti.

L’Africa ha registrato più di 196mila nuovi casi di Covid nella settimana terminata il 12 dicembre, rispetto ai circa 107mila dei sette giorni precedenti, si legge in una nota dell’Oms. I decessi sono diminuiti del 19% nello stesso periodo, ha aggiunto. Al ritmo attuale, ci vorrà fino a maggio 2022 prima che il continente raggiunga il 40% di copertura vaccinale e ad agosto 2024 prima che raggiunga il 70%, ha affermato l’Oms.