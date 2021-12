Il noleggio a lungo termine sta conoscendo una diffusione sempre più importante. Si tratta di una soluzione alternativa all’acquisto dell’automobile, dal momento che permette di avere a disposizione la vettura più rispondente alle proprie esigenze per un periodo che va dai 24 ai 60 mesi. Il pagamento avviene attraverso un canone mensile che comprende tutte le spese di gestione, incluse quelle di assicurazione, bollo auto e manutenzione.

Oggi, in Italia, sono diverse le società che lo propongono e la maggiorparte si trova online. Una delle più interessanti è GOcar, grazie alla presenza nel settore da molti anni che l’ha resa punto di riferimento a livello nazionale, con una servizio di reperimento delle vetture efficiente e la scelta dei migliori modelli delle case automobilistiche più importanti.

Il noleggio a lungo termine offre la possibilità di scegliere all’interno di una gamma che comprende le vetture di ultima generazione, dai SUV alle auto ibride ed elettriche a quelle a diesel, ancora molto apprezzate in virtù delle prestazioni eccellenti su strada.

Inoltre, per i possessori di partita IVA ed aziende presenta vantaggi fiscali considerevoli, quelli del noleggio a lungo termine appunto, in grado di garantire un risparmio ulteriore. Ma cosa serve per prendere una macchina a noleggio lungo termine? Ancora un po’ di pazienza, le risposte le trovate già nel prossimo paragrafo.

Come accedere al noleggio a lungo termine

Per accedere al noleggio a lungo termine è necessario richiedere un preventivo a una società competente. Cruciale la sua scelta e sicuramente gli elementi preferenziali, nella valutazione, sono l’esperienza, la presenza sul territorio e l’affidabilità. Si può richiedere il preventivo direttamente online. I dati necessari sono generalmente i seguenti:

Tipologia delle vettura. Marca, modello, allestimento, colori, optional.

Marca, modello, allestimento, colori, optional. Durata del contratto. Si va da un minimo di 24 mesi a un massimo di 60.

Si va da un minimo di 24 mesi a un massimo di 60. Chilometraggio previsto per la durata complessiva del contratto.

Una volta ottenuto il preventivo e valutata la proposta, se questa risulta interessante e si decide di andare avanti la società richiede specifici documenti a seconda che il potenziale cliente interessato sia un privato, un’azienda o un libero professionista.

Nel caso di Società S.p.A, S.r.l., Sapa e Cooperative Arl è necessario fornire l’ultimo bilancio, la visura camerale, documenti dell’amministratore/persona che ha poteri di firma (codice fiscale e carta d’identità), IBAN, firma del preventivo e del documento della privacy.

Non molto diverso il procedimento per società quali Snc, Sas, ditte individuali e professionisti: l’unica differenza è che al posto del documento di bilancio è richiesto l’ultimo Modello Unico con relativa ricevuta di presentazione.

Per i privati, infine, sono richieste le ultime due dichiarazioni del 730 o del Modello Unico, le ultime 3 buste paga, documenti di identità (carta d’identità e codice fiscale), IBAN, firma della privacy e del preventivo.

Una volta effettuati questi passaggi si procede con la consegna del veicolo, qualora fosse disponibile in pronta consegna, o con l’ordine per il quale tempi sono generalmente di 2/3 mesi per auto di piccole-medie dimensioni, ma possono arrivare a 5 mesi per auto di grandezza superiore o SUV.

È bene precisare che le condizioni contrattuali possono essere modificate nel corso della prestazione e che si può decidere l’interruzione del servizio in qualsiasi momento.