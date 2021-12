Con B-exit.it il Natale è all’insegna delle grandi firme della moda

Milano, 20 dicembre 2021. Il Natale si avvicina e come tutti sanno, questo periodo è sinonimo di regali. A tal proposito, per fare un cadeau sorprendente, B-exit.it mette a disposizione un’offerta di scarpe, borse e accessori espressione dei migliori brand della moda a prezzi davvero convenienti, con sconti che raggiungono addirittura il 70%. Il customer care è sempre pronto a consigliare l’utente nella scelta giusta e le spedizioni sono a costo zero in caso di acquisti di oltre 99 euro.

Tra gli scaffali virtuali dello store si incontrano mocassini, décolleté, ballerine, sneakers, Hogan scarpe, derby, sandali, borse a spalla, a tracolla, marsupi, pochette, zaini e anche moltissimi accessori, ad esempio occhiali da sole, cinture, sciarpe, cappelli, guanti, foulard, idee regalo e oggettistica.

Insomma, l’offerta di B-exit soddisfa le esigenze di uomini e donne e propone soluzioni perfette per ogni occasione, ad esempio in vista del Natale. E per scoprire le opportunità di risparmio più vantaggiose basta un tap sulla sezione “Extra Saldi” dove gli sconti vanno dal 50 al 70%.

Dal 2012, lo shop ha selezionato oltre 300 top designer della moda: Valentino, Fendi, Prada, Gucci, Bottega Veneta, Dsquared2, Hogan, Furla e non solo. Gli articoli sono originali al 100% e vengono spediti con etichette ed eventuali confezioni autentiche. Il merito è dei rapporti consolidati con designer, produttori e dealer autorizzati.

Le spedizioni sono gratuite per importi di oltre 99 euro. Sono rapide e vengono effettuate da corrieri attivi in campo internazionale (DHL, BRT, DPD, TNT e SDA-EMS) in base al paese di destinazione. Gli ordini sono evasi il giorno lavorativo successivo all’elaborazione del pagamento e una volta che la merce lascia il magazzino è prevista la possibilità di tracciare il pacco.

Quanto ai pagamenti, sono privi di ogni rischio. Le modalità fra cui scegliere sono carta di credito, PayPal, bonifico bancario, contrassegno (solo per utenti registrati) e in tre rate senza interessi grazie a Scalapay. Se l’articolo non dovesse corrispondere alle esigenze del cliente B-exit garantisce il reso entro 14 giorni.

Infine, un puntuale customer care è sempre disponibile a rispondere ai dubbi degli utenti e a guidarli nella scelta giusta. Il servizio è fruibile tramite numero telefonico o via chat online (dal lunedì al venerdì tra le 9:00 e le 18:00).

