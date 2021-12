Da Bomber a Bombeer è un passo: ecco come vincere un aperitivo con Bobo Vieri

Incontrare Bobo Vieri non è mai stato così facile. Basta inserire nel carrello di Winelivery la propria Bombeer preferita e fare un ordine per essere ad un passo dall’aperitivo con lui, capocannoniere per eccellenza della Nazionale di calcio italiana.

Prima di Natale Bobo sgancia una vera e propria bomba: per festeggiare il successo della sua birra, decide di brindare in compagnia di Winelivery e dei suoi fan prima online e poi dal vivo!

La collaborazione tra Bobo e Winelivery, l’app che consegna vini, birre e drink in 30 minuti alla temperatura perfetta, inizia nei primi mesi del 2020: dopo aver lanciato la prima versione di Bombeer sul sito e l’App per bere, si mette in gioco indossando le vesti da rider di Winelivery e consegnando personalmente le sue birre ad alcuni fortunati clienti (che vedendolo quasi non ci possono credere).

Ma non basta. Vieri vuole stupire ancora tutti. Ora punta agli aperitivi in video: una chiacchiera “virtual” con Bobo godendosi la propria bombeer per poi arrivare al primo aperitivo live il 13 gennaio 2022 presso una delle location Winelivery di Milano.

Ci dicono dal quartier generale Bombeer che sia gli aperitivi online, sia quelli di persona avranno posti limitati per permettere di creare una bella atmosfera e dare a tutti l’opportunità di fare una una chiacchiera con il Bomber per antonomasia.

“Devo dire che sono un po’ emozionato all’idea di incontrare e conoscere dei miei fan, che sono anche fan della mia bombeer! Non vedo l’ora di sentire cosa ne pensano e magari avere l’ispirazione per la prossima birra!” racconta Vieri

La storia di Bombeer inizia nel 2020 e in Italia si iniziano a stappare le prime birre targate Vieri. Un successo incredibile che sconfina anche all’estero: States, Svizzera e non solo. Durante gli Europei di calcio spunta la Bombeer azzurra – dedicata alla nostra Nazionale – e poi la Bombeer rosa per le donne, bella. Si tratta di una birra che viaggia al passo con i tempi ma soprattutto in sella ai motorini di Winelivery che la consegna in meno di 30 minuti.